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  23 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ЦИК Казахстана отказала в проведении референдума в стране

CA-NEWS (KZ) -  22 ноября состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Казахстана, на котором были рассмотрены представленные группой граждан документы для регистрации инициативной группы и вопросы, предлагаемые ею на референдум, сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам рассмотрения документов Центральной избирательной комиссией Казахстана в виду отсутствия фактических данных, свидетельствующих об образовании инициативной группы референдума, в соответствии с требованиями Конституционного закона «О республиканском референдуме» принято постановление «Об отказе в регистрации инициативной группы референдума и вопросов, предлагаемых ею на референдум».

В ЦИК обратилась инициативная группа по проведению республиканского референдума, которая предложила изменить Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан", в том числе с введением системы выборов по одномандатным округам и одинаковому соотношению с пропорциональной системой и изменить закон "О политических партиях", в том числе с уменьшением количества членов партии при ее государственной регистрации с сорока до одной тысячи человек.

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