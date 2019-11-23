Правительство Таджикистана отвергло предложение об увеличении количества женщин-госслужащих

CA-NEWS (TJ) - Правительство Таджикистана отвергло предложение парламента об увеличении количества женщин в государственных структурах, передает Радио Озоди.

По официальным данным, государственная служба республики располагает 21 102 местами, из которых 19 119 уже заняты. Из общего числа госслужащих женщины составляют 23,2%. Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана предлагали увеличить долю женщин до 40 процентов. Правительство Таджикистана заявляет, что вопрос работы женщин в госструктурах регулируется ранее принятым законом.

Среди членов таджикского правительства женщина возглавляет только одно министерство - Тагойзода Сумангул Саид является министром труда, миграции и занятости населения.

В парламенте Таджикистана женщины составляют 17,5% от общего числа депутатов. Из 63 депутатских кресел женщины занимают 12. Все они являются членами правящей Народно-демократической партии Таджикистана. В предыдущем созыва в нижней палате парламента РТ были представлены 6 женщин.

На прошлой неделе депутаты Маджлиси намояндагон, нижней палаты парламента Таджикистана, одобрили поправки в законы о госслужбе. Согласно одной из поправок, как рассказал Радио Озоди депутат Иброхим Абдуллозода, власти должны увеличить долю женщин-госслужащих до 40 процентов. «Мы предложили повысить роль женщины в обществе, правительство отвергло это предложение», - отметил депутат.

В Агентстве госслужбы при президенте Таджикистана в беседе сообщили, что власти при приеме на работу в госслужбу отдают предпочтение женщинам. «Если женщина или девушка впервые участвует в конкурсе на замещение вакантной государственной должности,.то ей начисляется три дополнительных очка», - сказал источник в ведомстве, который предпочел остаться неназванным.

Тем временем, некоторые эксперты отмечают, что видят главную проблему гендерных диспропорциях Таджикистана в слабой степени образованности молодых женщин, в стереотипном отношении к ним со стороны мужчин, которые не позволяют своим дочерям получать необходимое образование, а также в отсутствии политической воли для назначения женщин на руководящие должности.

Многие женщины и девушки в Таджикистане при трудоустройстве жалуются на определенные притеснения, в частности связанные с разрывом в оплате труда за одну и ту же работу в пользу мужчин, а также на некоторые барьеры, препятствующие их карьерному росту до уровня управляющих должностей в государственных структурах и других организациях.

С другой стороны, по словам бывшего министра образования Таджикистана Муниры Иноятовой, таджикские мужчины чаще всего выступают против карьерного роста своей второй половины. «В таджикском обществе есть свои неписанные законы, согласно которым женщина должна сидеть дома и воспитывать детей. К тому же не каждая женщина готова занимать руководящий пост, многим достаточно иметь свою нишу в социальной иерархии», - говорит Мунира Иноятова.

В 2013 году попытка единственной женщины-кандидата на пост президента Таджикистана Ойнихол Бобоназаровой зарегистрировать свою кандидатуру не увенчалась успехом. Выдвиженку от тогда еще легитимной оппозиционной партии Исламского возрождения не допустили к участию в выборах, обосновав это решение недостаточным количеством подписей сторонников для ее поддержки.