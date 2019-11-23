Президент Туркменистана утвердил состав туркмено-узбекской межправкомиссии
- Туркменистан, политика
- 12:39, 23 ноября 2019
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CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал сегодня Постановление, утвердив состав Совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству с туркменской стороны, передает Turkmenportal.
Документ подписан «в целях дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Узбекистан, расширения двусторонних торгово-экономических, научно-технических и культурных связей», подчёркивается в Постановлении.