Рустам Эмомали встретился с послом США в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - 22 ноября мэр Душанбе Рустами Эмомали встретился с чрезвычайным и полномочным послом США в РТ Джоном Марком Поммершаймом, передает Ховар.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с нынешним состоянием и перспективой отношений сотрудничества Исполнительного органа государственной власти города Душанбе с США. Стороны проанализировали нынешний уровень существующего сотрудничества и определили новые направления и горизонты взаимодействия для обеих сторон.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам развития сотрудничества в сферах экономики, образования, культуры, обмена научно-образовательными программами.

Участники встречи уделили внимание вопросам укрепления и расширения двусторонних связей в рамках сотрудничества городов-побратимов между Душанбе Республики Таджикистан и Боулдером штата Колорадо.

Было подчеркнуто, что в последние годы развиваются отношения сторон в рамках связей городов-побратимов между Душанбе и Боулдером.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.