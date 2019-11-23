В Гонконге готовятся к местным выборам

CA-NEWS (CA) - В Гонконге готовятся к проведению выборов в районные советы в воскресенье на фоне относительного затишья после жестоких столкновений между полицией и анти-правительственными протестующими, передает NHK.

Люди примут участие в прямом голосовании за 452 места в 18 районных советах.

В пятницу глава полиции заявил, что служащие полиции будут находиться на всех избирательных участках.

Власти объявили, что выборы могут быть отложены в случае, если не удастся обеспечить безопасность. Однако за последние несколько дней не происходило крупных столкновений.