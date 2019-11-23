В Гонконге готовятся к местным выборам
- Азия и мир, политика
- 15:19, 23 ноября 2019
- Просмотров: 34
CA-NEWS (CA) - В Гонконге готовятся к проведению выборов в районные советы в воскресенье на фоне относительного затишья после жестоких столкновений между полицией и анти-правительственными протестующими, передает NHK.
Люди примут участие в прямом голосовании за 452 места в 18 районных советах.
В пятницу глава полиции заявил, что служащие полиции будут находиться на всех избирательных участках.
Власти объявили, что выборы могут быть отложены в случае, если не удастся обеспечить безопасность. Однако за последние несколько дней не происходило крупных столкновений.