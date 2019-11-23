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  23 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Около 80 процентов всех подростков в мире ведут пассивный образ жизни, - ВОЗ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (CA) -  Четверо из пяти подростков - в возрасте от 11 до 17 лет - не следуют рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): посвящать не менее 60 минут в день физической активности. Речь идет об играх, занятиях спортом, танцах, езде на велосипеде или просто пеших прогулках.

Об этом говорится в новом докладе ВОЗ. Его авторы напоминают, что физическая активность имеет важнейшее значение для укрепления здоровья подростков. Она способствует улучшению состояния органов дыхания, сердечно-сосудистой, мышечной и костной систем, помогает поддержанию здорового веса, а также улучшению психосоциального состояния девочек и мальчиков, передает служба новостей ООН.

Однако многие современные дети ленятся, ведут пассивный образ жизни, предпочитая все свое свободное время проводить в интернете, а не стадионе или в спортивном зале. На сегодняшний день в целом около 80 процентов всех девочек и юношей в возрасте до 17 лет посвящают физической активности менее 60 минут в день.

«Мы обнаружили, что в период с 2001 по 2016 год в этой возрастной группе улучшений в моделях активности не было… Речь идет всего об одном часе физической активности в их каждодневной жизни для поддержания здоровья», - заявила один из авторов доклада ВОЗ Линн Райли.

Она добавила, что этот час можно разбить на короткие отрезки времени - попрыгать 5 минут, потанцевать 10 минут, поехать на велосипеде в школу или поиграть в баскетбол на школьной переменке. Рин Райли подчеркнула, что даже такие небольшие усилия принесут огромную пользу здоровью.

Согласно данным нового доклада ВОЗ, самые неспортивные мальчики в мире - на Филиппинах. В этой стране 93 процента подростков уделяют физической активности менее часа в день. Наименее физически активные девочки живут в Южной Корее, где малоподвижный образ жизни ведут 97 процентов из них. В среднем в мире девочки менее физически активны, чем мальчики.

В ВОЗ предупредили, что отсутствие физической активности оборачивается полнотой и ожирением подростков, разного рода хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми, диабетом и раком груди.

Эксперты ВОЗ отмечают, что занятия спортом улучшают психическое здоровье детей и помогают с учебой в школе. Они призывают родителей приучать детей к здоровому образу жизни с раннего возраста.

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