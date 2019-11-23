Владимир Путин встретился с супругой Ильхама Алиева и вручил ей Орден Дружбы (фото, видео)

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин принял в Ново-Огарёве первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву, супругу президента Ильхама Алиева, которая находится с визитом в России, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи Путин вручил Мехрибан Алиевой государственную награду России – орден Дружбы – за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.

Путин вручил первой леди и первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой Орден Дружбы pic.twitter.com/hdc55vlMLx — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 22, 2019

"Я хочу обратить ваше внимание, что это сознательное решение. Не просто потому, что вы приехали, и вы являетесь одним из высших должностных лиц Азербайджана. Нет, это связано с вашей работой, с вашей деятельностью, поддержанием межгосударственных связей на том высоком уровне, на котором они сегодня находятся, и мы это очень высоко ценим", - сказал Путин.

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Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева была назначена первым вице-президентом 21 февраля 2017 года.



