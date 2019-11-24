В Таджикистане осуждены лица за обман 80 граждан в трудоустройстве в Европе

CA-NEWS (TJ) - Суд района Исмоили Сомони города Душанбе приговорил двух сотрудников компании «Гардуна» к 8 годам лишения свободы каждого по делу о мошенничестве. Руководители компании – гражданин Чехии и гражданин Таджикистана объявлены в международный розыск.

Как сообщили Радио Озоди в суде, Товус Хушкадамова и Бахтиёр Арбобов признаны виновными в том, что обещали гражданам Таджикистана трудоустройство в чешском автоконцерне «Шкода», однако не только обещания не выполнили, но и деньги не вернули.

Родственники осужденных считают их невиновными и намереваются обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.

Жертвами мошенничества стали более 80 граждан Таджикистана, которые за содействие в трудоустройстве в Чехии передали сотрудникам компании от $500 до $1300.

Клиентами, доверившими свои деньги этой компании, были 231 человек. Около трети из них взяли деньги в долг в банках в надежде расплатиться с первой же зарплаты. Люди приезжали подавать документы из всех регионов Таджикистана. Организаторы схемы обещали оформить им визы, разрешение на работу, место в общежитии и работу на чешском автомобильном заводе "Шкода" и зарплату до 1300 евро в месяц. Записывали всех, вне зависимости от специализации и опыта работы. У компании была лицензия на деятельность в Таджикистане, так что люди им верили. Но за полгода "Гардуна" так и не отправила на завод ни одного человека. «Некоторые из обманутых клиентов были вынуждены вернуться в Душанбе из Ташкента, где находится посольство Чехии», - сказал Радио Озоди осведомленный источник.

Зоиршо Юнусов, один из обманутых клиентов компании «Гардуна», до сих пор не может вернуть свои деньги – 1300 долларов. «Я надеялся, что больше не придется ехать на заработки в Россию, но меня обманули. Помнится, нам показали фотографии общежития и будущего места работы, обещали 960 евро, а также бесплатное питание и проживание», - рассказывает Зоиршо. По его словам, он пока не может отдать деньги, которые занимал у знакомых. «Часть денег мне вернул бухгалтер компании. Если бы бухгалтера не арестовали, то скорее всего, нам уже вернули бы всю сумму».

Родственники осужденной Товус Хушкадамовой считают ее невиновнной и намереваются обжаловать приговор в вышестоящей инстанции. «Она до самого конца верила, что граждане будут трудоустроены в Чехии. Но после того, как ее муж – заместитель директора компании Тохир Рустамов внезапно покинул Таджикистан, клиенты начали у нее требовать возврата своих денег», - говорит один из родственников Хушкадамовой.

У Товус Хушкадамовой – четверо несовершеннолетних детей, которые сейчас находятся на попечении у родственников. «Товус не считала себя виновной, но она все же смогла вернуть 30 процентов от общей суммы, которая была передана компании. Она могла покинуть Таджикистан и уехать к мужу. Но она осталась, потому что была уверена, что пробелам будет решена. В конце она даже заложила свою квартиру», - говорит Гулхизо Ашурбекова, мать Товус Хушкадамовой.

Напомним, в августе Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана объявило в международный розыск гражданина Чехии Вацлава Скохоутила. Как стало известно, Скохоутил связывался с каждым клиентом фирмы по вайберу практически каждый день – успокаивал людей, обещал, что все проблемы будут решены в ближайшее время, высылал им фотографии завода и общежития. Ранее в розыск был объявлен заместитель директора «Гардуны» Тохир Рустамов.