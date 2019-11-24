В Таджикистане каждый месяц распадаются 1 тыс. семей

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CA-NEWS (TJ) - Ежедневно в Таджикистане распадаются 34 семьи. Вмешательство третьей стороны в семейную жизнь, бытовое насилие в отношении женщин, тяжелое экономическое положение, длительная разлука супругов, один из которых находится в трудовой миграции, отсутствие отдельного жилья – основные причины, по которым распадаются «ячейки общества» в любой стране, в том числе в Таджикистане, передает Радио Озоди.

Социологи отмечают, что нужно обратить серьезное внимание на семейные проблемы, которые могут обернуться негативными последствиями для страны в будущем.

25-летняя Фарзона вместе с ребенком живет у своих родных. По ее словам, семейная жизнь дала трещину из-за вмешательства родителей супруга и их пренебрежительного отношения к ней.

По словам молодой женщины, она надеялась, что после недолгого пребывания в доме родителей муж заберет ее домой, но этого не случилось. А через полгода они развелись.

«Мы женились по любви. Когда я уже вынашивала нашего ребенка, мужа забрали в армию. Родила малыша, жили хорошо. Но родители мужа постоянно очерняли меня перед своим сыном. В конце концов это повлияло на наши отношения и спустя три года семейной жизни мы развелись», - говорит Фарзона.

По решению суда женщине полагалось право на вселение в дом бывшего мужа, но она смогла пробыть там только пару часов и после угроз и оскорблений со стороны бывшей родни она покинула навсегда этот дом. Сейчас Фарзона работает наборщицей и худо-бедно может прокормить себя и ребенка.

По официальной статистике, ежедневно в Таджикистане распадаются 34 семьи. По сравнению с 2018 годом количество разводов в стране увеличилось на 11%. За 9 месяцев этого года распались свыше 9 тыс семей. То есть получается каждый месяц разводятся 1 тыс семей.

Мадина Тошева, юрист Комитета по делам женщин и семьи говорит, что помимо многих проблем в таджикском обществе, из-за которых распадаются семьи, одной из распространенных является трудовая миграция супруга. По ее словам, большинство мужчин, выезжая на заработки в Россию, в целях получения российского гражданства аннулируют свой брак в Таджикистане и заключают супружеский союз с россиянкой.

Ежегодно тысячи таджикских мужчин выезжают на заработки в Россию, и как минимум год находятся вдали от своих жен и детей. Некоторые таджики женятся на россиянках и остаются на чужбине. С другой стороны, продолжила Тошева, есть и такие мужчины, несмотря на официальный развод, остаются в семьях и живут с женами на основе мусульманского брака.

Мадина Тошева говорит, что в случае развода зачастую сталкиваются с большими проблемами именно женщины. «Речь идет о разделе имущества, и если нет официального брака, женщина не может претендовать ни на что. Обычно женщины с детьми остаются без ничего», - сказала она. Конституция Таджикистана признает семью основой государства и две статьи Основного закона посвящены защите прав женщин, детей и семьи. Но в какой степени государство на практике реализует свои лозунги о поддержке и защите семей?

«Комитет реализует программы среди молодежи по повышению правовых знаний об институте семьи и семейных ценностей совместно с другими министерствами и ведомствами. В частности, правительство приняло закон о борьбе с домашним насилием и Государственную программу по предупреждению семейного насилия на 2014-2023 годы», - говорит собеседница.