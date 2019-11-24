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  24 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В госдепе США поддержали слова президента Узбекистана в защиту СМИ

CA-NEWS (UZ) -  Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс прокомментировала слова президента Шавката Мирзиёева в защиту СМИ.

Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 22 ноября состоялось видеоселекторное совещание, в ходе которого чиновникам поручено вести себя скромно, взвешенно и разумно при диалоге с народом и средствами массовой информации, принимать решения, руководствуясь законом.

Также отмечалось, что руководитель государственного органа несет ответственность не только за свою репутацию, но и за репутацию возглавляемого им ведомства.

«Приятно слышать, как президент Мирзиёев осуждает угрозы против СМИ в Узбекистане и вновь заявляет о своей твердой приверженности свободе прессы», — написала Уэллс в Twitter.

«Обеспечение безопасности и свободы журналистов и блогеров поможет открытости, демократия будет только набирать обороты», — отметила Элис Уэллс.

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