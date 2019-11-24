РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

CA-NEWS (CA) -  Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента. По результатам предыдущего голосования победил Эво Моралес, который покинул страну на фоне протестов. Итоги октябрьских выборов аннулируются, передает "Коммерсантъ".

Моралесу запрещается участие в новых выборах. По новому закону нельзя участвовать в процедуре людям, которые занимали пост президента два раза подряд. Документ передали на подпись временному президенту Боливии.

«Палата депутатов единогласно одобрила законопроект "Об особом и переходном режиме для проведения всеобщих выборов"»,— говорится в сообщении в Twitter палаты депутатов. Ранее законопроект одобрил сенат парламента.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Гонконге готовятся к местным выборам
  • Рустам Эмомали встретился с послом США в Таджикистане
  • Президент Туркменистана утвердил состав туркмено-узбекской межправкомиссии
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×