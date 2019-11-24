Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

CA-NEWS (CA) - Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента. По результатам предыдущего голосования победил Эво Моралес, который покинул страну на фоне протестов. Итоги октябрьских выборов аннулируются, передает "Коммерсантъ".

Моралесу запрещается участие в новых выборах. По новому закону нельзя участвовать в процедуре людям, которые занимали пост президента два раза подряд. Документ передали на подпись временному президенту Боливии.

«Палата депутатов единогласно одобрила законопроект "Об особом и переходном режиме для проведения всеобщих выборов"»,— говорится в сообщении в Twitter палаты депутатов. Ранее законопроект одобрил сенат парламента.