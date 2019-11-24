Власти Ирака заявили о 111 погибших в ходе протестов

CA-NEWS (CA) - Число погибших в Ираке во время протестов достигло 111 человек, сообщает минздрав страны. Эта цифра включает в себя жертвы с обеих сторон — как протестующих, так и сотрудников сил безопасности.

В министерстве не уточнили, о каком периоде времени идет речь. Это — первая официальная цифра, озвученная властями с 25 октября, передает Коммерсантъ.

Протесты начались в начале октября. По данным источников Reuters, убиты были по меньшей мере 339 человек.

Участники демонстраций обвиняют власти в массовой коррупции, низком уровне жизни и тяжелом экономическом положении. Волнения охватили в основном Багдад и южные районы страны.