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  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Дубае открылось туркменское консульство, которое возглавил зять Бердымухамедова
фото: Turkmenportal
фото: Turkmenportal

CA-NEWS (TM) -  23 ноября в Дубае состоялось открытие генерального консульства Туркменистана, передает Хроники Туркменистана.

В ходе церемонии, в своих выступлениях глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и назначенный в сентябре консул Ыхласгельды Аманов отметили позитивное развитие дружественных отношений Туркменистана и ОАЭ.

Как сообщалось ранее, Ыхласгельды Аманов женат на младшей дочери президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

По данным издания «Гундогар», ранее Аманов поочередно числился первым секретарем в посольствах Туркменистана в Германии, Бельгии и Великобритании.

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