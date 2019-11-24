В Дубае открылось туркменское консульство, которое возглавил зять Бердымухамедова

фото: Turkmenportal

CA-NEWS (TM) - 23 ноября в Дубае состоялось открытие генерального консульства Туркменистана, передает Хроники Туркменистана.

В ходе церемонии, в своих выступлениях глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и назначенный в сентябре консул Ыхласгельды Аманов отметили позитивное развитие дружественных отношений Туркменистана и ОАЭ.

Как сообщалось ранее, Ыхласгельды Аманов женат на младшей дочери президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

По данным издания «Гундогар», ранее Аманов поочередно числился первым секретарем в посольствах Туркменистана в Германии, Бельгии и Великобритании.