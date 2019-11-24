РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В ДТП под Оренбургом погибли 4 гражданина Узбекистана
фото: РЕН ТВ
фото: РЕН ТВ

CA-NEWS (UZ) -  В ДТП под Оренбургом погибли четыре гражданина Узбекистана. Об этом сообщили в МИД республики.

В минивэне находились граждане Таджикистана и Узбекистана. Всего жертвами аварии стали шесть человек, в том числе ребенок. Еще двое пострадали, они были госпитализированы.

ДТП произошло утром 24 ноября на 15-м километре трассы Оренбург – Акбулак. Столкнулись минивэн и фура.

По предварительным данным прокуратуры, причиной аварии стал выезд минивэна на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Дубае открылось туркменское консульство, которое возглавил зять Бердымухамедова
  • В Таджикистане каждый месяц распадаются 1 тыс. семей
  • В результате аварии на трассе Шымкент - Сарыагаш пострадали 15 человек
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×