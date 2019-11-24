В ДТП под Оренбургом погибли 4 гражданина Узбекистана

фото: РЕН ТВ

CA-NEWS (UZ) - В ДТП под Оренбургом погибли четыре гражданина Узбекистана. Об этом сообщили в МИД республики.

В минивэне находились граждане Таджикистана и Узбекистана. Всего жертвами аварии стали шесть человек, в том числе ребенок. Еще двое пострадали, они были госпитализированы.

ДТП произошло утром 24 ноября на 15-м километре трассы Оренбург – Акбулак. Столкнулись минивэн и фура.

По предварительным данным прокуратуры, причиной аварии стал выезд минивэна на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело.