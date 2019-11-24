В ДТП под Оренбургом погибли 4 гражданина Узбекистана
- Узбекистан, происшествия
- 22:52, 24 ноября 2019
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CA-NEWS (UZ) - В ДТП под Оренбургом погибли четыре гражданина Узбекистана. Об этом сообщили в МИД республики.
В минивэне находились граждане Таджикистана и Узбекистана. Всего жертвами аварии стали шесть человек, в том числе ребенок. Еще двое пострадали, они были госпитализированы.
ДТП произошло утром 24 ноября на 15-м километре трассы Оренбург – Акбулак. Столкнулись минивэн и фура.
По предварительным данным прокуратуры, причиной аварии стал выезд минивэна на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело.