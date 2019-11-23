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  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан и ЕБРР будут сотрудничать в сфере защиты биоразнообразия

CA-NEWS (TM) -  Европейский банк реконструкции и развития одобрил программу по наращиванию потенциала в области управления биоразнообразием в Туркменистане, передает orient.tm.

Цель данной программы заключается в повышении потенциала природных заповедников и заказников в Туркменистане по защите многообразия животного и растительного мира посредством внедрения и эффективного использования различных методов оценки воздействия промышленной деятельности на биоразнообразие, инструментов управления биоразнообразием и охраняемыми районами, мониторинга и их защиты.

В рамках программы планируется разработка последовательного подхода по минимизации рисков в области биоразнообразия, связанных с промышленным развитием и деятельностью транспортной отрасли.

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