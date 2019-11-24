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  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В результате аварии на трассе Шымкент - Сарыагаш пострадали 15 человек

CA-NEWS (KZ) -  Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Туркестанской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На кадрах видно, как после аварии одна из машин загорелась.

Как сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области, в Казыгуртском районе Туркестанской области на трассе столкнулись четыре автомашины, двигавшиеся в одном направлении. В результате ДТП произошло возгорание одной из автомашин.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ДП Туркестанской области. В настоящее время стражами порядка выясняются все обстоятельства произошедшего. В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют водителям соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными на дорогах в плохую погоду", - обратились в полиции.

По последним данным Управления здравоохранения Туркестанской области, полученным от станции скорой помощи, в результате столкновения четырех автомобилей пострадали 15 человек.

"В Казыгуртскую районную больницу было доставлено 14 человек. Один человек был оставлен, ему не требовалась госпитализация. Семь человек доставлены в реанимацию, состояние тяжелое. Трое в травматологии, четверо отправлены домой, они будут наблюдаться амбулаторно. Санавиацией в районную больницу прибыли нейрохирурги областной больницы. Одному больному делают операцию, второго также готовят на операцию", - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения.

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