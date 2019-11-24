В Казахстане сенатор не смогла дозвониться до бесплатных адвокатов

CA-NEWS (KZ) - В Комитете по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената во время круглого стола обсудили деятельность адвокатов и оказание юридической помощи, передает пресс-служба Сената.

Во время выступления спикеров депутат Сауле Айтпаева рассказала о том, что не смогла дозвониться до адвокатов, участвующих в системе гарантированной государством юридической помощи. «Список юристов на сайте egov.kz не обновлялся с 2015 года. Населению должна оказываться бесплатная консультация, но как они ее получат, если телефоны не работают. Я только что проверила», - возмутилась сенатор.

По словам председателя Комитета Владимира Волкова, сегодня отсутствуют меры по регулированию работы адвокатов. Депутаты отметили, что со стороны уполномоченного органа отсутствует контроль за целевым использованием бюджетных средств по оплачиваемым государством юридической помощи. Например, были случаи, когда получатели услуг не видели своего адвоката в лицо. Либо следователи приглашали «удобного» защитника, который не обжаловал их работу.

Со слов вице-министра юстиции Акерке Ахметовой, с 1 января следующего года будет вводиться обязательное страхование ответственности адвокатов. Это позволит подзащитным обращаться в страховые компании за возмещением ущерба в случае ошибки адвоката. Таким образом, обязательное страхование обеспечивает защищенность как адвоката, так и подзащитного.

Председатель Республиканской коллегии адвокатов Кадыржан Баймуханова отметила, что рынок нуждается в молодых кадрах. Однако большинство сотрудники правоохранительных органов переквалифицируются в адвокаты без определенного тестирования. Уже сейчас ведутся переговоры с вузами и региональными центрами коллегий по повышению квалификации своих подопечных.

Во время выступления спикеров депутат Сауле Айтпаева рассказала о том, что не смогла дозвониться до адвокатов, участвующих в системе гарантированной государством юридической помощи. «Список юристов на сайте egov.kz не обновлялся с 2015 года. Населению должна оказываться бесплатная консультация, но как они ее получат, если телефоны не работают. Я только что проверила», - возмутилась сенатор.

Подводя итоги встречи, депутат Сената Ляззат Сулеймен отметила, важность, актуальность поднятых вопросов по организацию деятельности адвокатов и палат юридических консультантов, а также качества оказываемой юридической помощи, в том числе гарантированной государством.