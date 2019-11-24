В следующем году инспекторы МАГАТЭ побывают с проверками в Беларуси и Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - В следующем году инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проверят, как идет строительство атомной электростанции в Беларуси и дадут оценку планам по возведению АЭС в Узбекистане. Об этом сообщил и.о. главы МАГАТЭ Корнел Ферута, выступая на заседании Совета управляющих в Вене, передает служба новостей ООН.

В следующем году инспекторы МАГАТЭ посетят Беларусь и Узбекистан

Корнел Ферута привлек внимание к росту глобального спроса на атомную энергию и планам строительства новых ядерных реакторов. «В мире работают 449 атомных реакторов, которые обеспечивают 10 процентов мировой потребности в электроэнергии. В настоящее время по всему миру строится еще 53 ядерных реактора. В 30 странах уже есть такие реакторы и еще примерно 30 государств заявили, что заинтересованы в том, чтобы добавить ядерную энергию в «корзину» своего энергетического потенциала», - сказал представитель МАГАТЭ.

МАГАТЭ оказывает странам техническое содействие в обеспечении безопасности атомных электростанций и осуществляет проверки как действующих, так и строящихся реакторов. В следующем году инспекторы МАГАТЭ планируют побывать в Беларуси, Кении, Уганде и Узбекистане.

В настоящее время Беларусь строит свою первую атомную электростанцию. Совсем недавно и Узбекистан принял решение о возведении первой АЭС и сейчас находится в процессе разработки проекта.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области. Ранее инспекторы МАГАТЭ уже несколько раз посещали это место. В своих предыдущих заключениях они отмечали, что в Беларуси разработаны надежные меры по обеспечению безопасности, а также на случай чрезвычайных ситуаций.