К концу года в Казахстан поступит вторая партия низкообогащенного урана

CA-NEWS (KZ) - И.О главы МАГАТЭ Корнел Ферута проинформировал членов Совета управляющих о том, что Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ в Казахстане, который призван обеспечить государства ядерным топливом для энергетических реакторов, начал функционировать в октябре, когда была поставлена первая партия низкообогащенного урана, передает служба новостей ООН.

«Мы ожидаем, что вторая и последняя партия поступит уже до конца этого года», - сказал представитель МАГАТЭ.

Соглашение между правительством Республики Казахстан и МАГАТЭ о создании Банка низкообогащенного урана было подписано в августе 2015 года и вступило в силу в январе 2017 года. Банк расположен на Ульбинском металлургическом заводе в городе Усть-Каменогорске на северо-востоке Казахстана.