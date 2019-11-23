В ООН осудили жесткую реакцию властей Ирана на протесты

CA-NEWS (CA) - В ходе массовых протестов в Иране в период с 15 по 19 ноября, были убиты, по меньшей мере, 106 человек и около тысячи арестованы. Власти Ирана заявили о готовности пойти на дальнейшие решительные меры. В ООН выразили крайнюю обеспокоенность по поводу ситуации в стране и призвали Тегеран не прибегать к применению чрезмерной силы в отношении участников протестов, а демонстрантов – отказаться от насилия, передает служба новостей ООН.

На прошлой неделе по многим городам Ирана прокатились массовые акции протеста, вызванные повышением на 50 процентов цен на топливо, а также введением месячных квот на бензин. Люди также недовольны задержкой зарплат, падением уровня жизни и дефицитом продовольствия. Тяжелая экономическая ситуация, как отмечают эксперты ООН, связана с неэффективным управлением экономикой и коррупцией. Она усугубляется экономическими санкциями, введенными США в 2018 году. Во многих городах протесты переросли в массовые беспорядки.

«Мы серьезно обеспокоены поступающими из Ирана сообщениями об убийствах и ранениях людей, а также о том, что власти, похоже, используют чрезмерную силу в отношении участников протестов», - говорится в заявлении экспертов ООН по правам человека. Они напомнили Ирану как участнику Международного пакта о политических и гражданских правах, о том, что применение силы допустимо только в чрезвычайных обстоятельствах - при необходимости спасти жизнь.

Согласно сообщениям, в период с 15 по 19 ноября в ходе массовых протестов было убито по меньшей мере 106 человек. Около тысячи человек арестовано. В ООН опасаются, что эти цифры могут быть даже выше. Доступ к информации ограничен - в минувшую субботу в стране был перекрыт интернет. Правозащитники ООН полагают, что прекращение работы сети в общенациональном масштабе носит явную политическую окраску. Цель властей – ограничить право иранцев на доступ к информации и их общение во время протестов.

«Мы настоятельно призываем правительство восстановить полный доступ к интернету и постоянно поддерживать его в рабочем состоянии, особенно во время общественных протестов», - отмечается в заявлении. В свете угроз иранских властей пойти на решительные меры, если протесты не прекратятся, эксперты опасаются, что ситуация в Иране будет ухудшаться. Правозащитники призвали Тегеран к диалогу с участниками протестов.

«Мы хотели бы напомнить правительству о его обязательствах в рамках Международного пакта о политических и гражданских правах обеспечивать соблюдение и защиту прав на свободу мнений и их свободное выражение, а также свободу мирных собраний и ассоциаций», - говорится в заявлении четырех экспертов ООН: специальных докладчиков ООН по правам человека в Иране, по праву на свободу мирных собраний, по защите свободы слова и по внесудебным казням.

Сегодня же Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, говоря о массовых протестах, прокатившихся по всему миру, настоятельно рекомендовала властям «избегать поспешных действий, связанных с насильственными репрессиями».

«Если правительства и силы безопасности будут обращаться со своими людьми, как с врагами, они сами могут превратиться во врагов. Все, кто прибегает к насилию, должны быть привлечены к ответственности за свои действия. Я имею при этом ввиду не только протестующих, но также и сотрудниках сил безопасности, которые прибегают к несоразмерному и чрезмерному применению силы», - заявила Мишель Бачелет.

Она напомнила лидерам всего мира о том, что применение силы не только наносит участникам протестов физические травмы и ломает их жизнь, но и подрывает верховенство права и доверие к государственным учреждениям и лидерам государства. Главная правозащитница ООН подчеркнула, что власть, которая опирается на силу и устрашение, является непрочной по своей природе. Ведь основой любого легитимного правления является защита прав человека.