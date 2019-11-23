РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
НБТ не рассматривает вопрос об отзыве лицензии «Агроинвестбанка» и «Таджиксодиротбанка»

CA-NEWS (TJ) -  Вопрос об отзыве лицензии «Агроинвестбанка» и «Таджиксодиротбанка» на повестке дня не стоит. Об этом сообщил депутатам Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана, председатель Национального банка Джамшед Нурмахмадзода, отвечая на вопрос относительно дальнейшей судьбы указанных банков, передает Avesa.

По словам Нурмахмадзода, «Агроинвестбанк» и «Таджиксодиротбанк» постепенно выполняют свои обязательства (выплачивают долги) перед своими клиентами.

В частности, «Агроинвестбанк» уменьшил свои долги до 667 млн. сомони, снизив количество вкладчиков, которым банк должен до 18 тыс. Ране общее количество вкладчиков банка составляло 32 тыс. физических и юридических лиц. В ноябре этого года банк планирует погасить еще 40 млн. сомони.

Глава НБТ сообщил, что «Таджиксодиротбанк» также занимается решением вопросов с долгами перед вкладчиками. Банк должен выплатить 13,5 тыс. вкладчикам 441 млн. сомони.

«С учетом наличия залогового имущества банки выполняют свои обязательства и сейчас вопрос об отзыве лицензии указанных кредитных организаций не стоит. Раньше этот вопрос рассматривался. У банков есть еще два года», – сообщил Нурмахмадзода.

Говоря о двух ранее ликвидированных банках – «Таджпромбанке» и «Фононбанк» глава НБТ отметил, что долги этих банков перед вкладчиками также сокращаются.

Напомним, что “Таджпромбанк», наряду с «Фононбанком», «Таджиксодиротбанком» и «Агроинвестбанком», был одним из финучреждений, которым правительство Таджикистана в декабре 2016 года обещало финансовую помощь в размере 3,8 млрд. сомони. Эта сумма была распределена между «Таджиксодиротбанком» и «Агроинвестбанком».

Спустя два месяца, в феврале 2017 года Нацбанк Таджикистана отозвал лицензии у двух “проблемных” кредитных учреждений – “Таджпромбанка” и “Фононбанка”.

В настоящее время продолжается процесс принудительной ликвидации этих банков.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В госдепе США поддержали слова президента Узбекистана в защиту СМИ
  • В Узбекистане арестован бывший командующий караульными войсками МВД Дмитрий Пан
  • Папа Римский призвал в Нагасаки к миру без ядерных вооружений
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×