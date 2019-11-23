НБТ не рассматривает вопрос об отзыве лицензии «Агроинвестбанка» и «Таджиксодиротбанка»

CA-NEWS (TJ) - Вопрос об отзыве лицензии «Агроинвестбанка» и «Таджиксодиротбанка» на повестке дня не стоит. Об этом сообщил депутатам Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана, председатель Национального банка Джамшед Нурмахмадзода, отвечая на вопрос относительно дальнейшей судьбы указанных банков, передает Avesa.

По словам Нурмахмадзода, «Агроинвестбанк» и «Таджиксодиротбанк» постепенно выполняют свои обязательства (выплачивают долги) перед своими клиентами.

В частности, «Агроинвестбанк» уменьшил свои долги до 667 млн. сомони, снизив количество вкладчиков, которым банк должен до 18 тыс. Ране общее количество вкладчиков банка составляло 32 тыс. физических и юридических лиц. В ноябре этого года банк планирует погасить еще 40 млн. сомони.

Глава НБТ сообщил, что «Таджиксодиротбанк» также занимается решением вопросов с долгами перед вкладчиками. Банк должен выплатить 13,5 тыс. вкладчикам 441 млн. сомони.

«С учетом наличия залогового имущества банки выполняют свои обязательства и сейчас вопрос об отзыве лицензии указанных кредитных организаций не стоит. Раньше этот вопрос рассматривался. У банков есть еще два года», – сообщил Нурмахмадзода.

Говоря о двух ранее ликвидированных банках – «Таджпромбанке» и «Фононбанк» глава НБТ отметил, что долги этих банков перед вкладчиками также сокращаются.

Напомним, что “Таджпромбанк», наряду с «Фононбанком», «Таджиксодиротбанком» и «Агроинвестбанком», был одним из финучреждений, которым правительство Таджикистана в декабре 2016 года обещало финансовую помощь в размере 3,8 млрд. сомони. Эта сумма была распределена между «Таджиксодиротбанком» и «Агроинвестбанком».

Спустя два месяца, в феврале 2017 года Нацбанк Таджикистана отозвал лицензии у двух “проблемных” кредитных учреждений – “Таджпромбанка” и “Фононбанка”.

В настоящее время продолжается процесс принудительной ликвидации этих банков.