В Акмолинской области обсуждены вопросы переработки сельскохозяйственной продукции

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане члены комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента с рабочей поездкой посетили Акмолинскую область, передает пресс-служба ведомства.

Сенаторы посетили Максинскую птицефабрику, ТОО «KazBeef Processing», ТОО «AgrimerAstyk» и провели совещание по вопросам переработки сельскохозяйственной продукции.

В мероприятии приняли участие руководство министерств сельского хозяйства, индустрии и инфраструктурного развития, здравоохранения, торговли и интеграции, инностранных дел, представители НПО, сельхозпроизводители.

Председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Али Бектаев подчеркнул, что членство РК в Евразийском экономическом союзе и Всемирной торговой организации создает возможности и одновременно предъявляет высокие требования к конкурентоспособности как на внутреннем, так и внешних рынках. В этой связи, считает А.Бектаев, роль государственного регулирования АПК крайне важна. Он проинформировал о том, что 28 октября Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования АПК», целью которого является повышение эффективности государственной политики в агропромышленном комплексе и обеспечение реализации основных положений государственной программы развития АПК на 2017-2021 годы.

«Глава государства К. Токаев в своем Послании народу Казахстана от 2 сентября текущего года особо отметил о продолжающейся сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции, которая достигла 70%, в то время как перерабатывающие предприятия загружены всего на 40%», - сказал председатель сенатского комитета.

Так, согласно статистическим данным, в 2018 году загруженность производственных мощностей в сфере переработки мясопродуктов и молочной продукции около 64%; в мукомольной промышленности - 35-38 %; в производстве крупы - 43 %; в макаронном производстве - 51%.

К числу основных проблем в указанных сферах относятся: высокая доля экспорта сырья; недостаточность оборотных средств на приобретение сырья; износ технологического оборудования; высокие ж/д тарифы при экспорте готовой продукции; отсутствие контроля за ввозом продуктов ГМО и т.д.

«Эти и другие объективные причины оказывают свое влияние на развитие перерабатывающей отрасли в сельском хозяйстве», - отметил А.Бектаев.

В ходе встречи состоялась оживленная дискуссия по обсуждению актуальных проблем данной сферы. Сенаторы и сельхозпроизводители высказали свои замечания и предложения, которые будут обобщены и учтены в дальнейшей работе.