Министерство сельского хозяйства Туркменистана заключит контракт с компанией John Deere

CA-NEWS (TM) - Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды заключит контракт с немецкой компанией«John Deere Walldorf GmbH & Co. KG» на закупку сельхозтехники, агрегатов, а также запасных частей к ним с условием их поставки в 2020 году, передает госагентство.

Был подписан меморандумом о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и компанией «John Deere Walldorf GmbH & Co. KG» по внедрению цифровой системы управления в сельхозтехнику и оборудование на период 2020-2030 годов.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал соответствующее постановление,