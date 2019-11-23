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  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министерство сельского хозяйства Туркменистана заключит контракт с компанией John Deere

CA-NEWS (TM) -  Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды заключит контракт с немецкой компанией«John Deere Walldorf GmbH & Co. KG» на закупку сельхозтехники, агрегатов, а также запасных частей к ним с условием их поставки в 2020 году, передает госагентство.

Был подписан меморандумом о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и компанией «John Deere Walldorf GmbH & Co. KG» по внедрению цифровой системы управления в сельхозтехнику и оборудование на период 2020-2030 годов.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал соответствующее постановление,

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