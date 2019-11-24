Папа Римский призвал в Нагасаки к миру без ядерных вооружений

CA-NEWS (CA) - Папа Римский Франциск посетил Нагасаки, где он призвал к ликвидации ядерных вооружений, сказав, что они представляют собой "оскорбление, взывающее к небесам", передает NHK.

Впервые за почти 40 лет действующий понтифик посещает Японию и два города, которые подверглись атомным бомбардировкам - Нагасаки и Хиросима.

В результате атомной бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года к концу этого года погибло примерно 70 тыс. человек.

Несмотря на сильный дождь, жертвы атомных бомбардировок и другие гости собрались, чтобы выслушать его послание мира.

"Это место заставляет нас глубоко почувствовать боль и ужас, которые мы, люди, способны причинить друг другу. Поврежденные крест и статуя Девы Марии, недавно найденные в соборе Ураками в Нагасаки, еще раз напоминают нам о невыразимом ужасе, выстраданном плотью жертв бомбардировки и их семьями."

Понтифик также рассказал о его намерении оказать поддержку международной структуре контроля над вооружениями, включая договор, запрещающий ядерные вооружения.

Он призвал мировых лидеров посвятить себя этому делу.