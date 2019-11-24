Министры по делам окружающей среды Японии, Китая и Южной Кореи обсудили проблему пластиковых отходов

CA-NEWS (CA) - Министры из Японии, Китая и Южной Кореи, которые отвечают за вопросы окружающей среды, выступили с совместным заявлением о сотрудничестве в деле решения проблемы загрязнения мирового океана пластиковыми отходами, передает NHK.

В ходе двухдневной встречи, которая завершилась в воскресенье в городе Китакюсю на западе Японии, министры обсуждали вопросы приоритизации областей в течение пяти предстоящих лет.

Они определили восемь областей для совместного сотрудничества, включая загрязнение воздуха вместе с мерами борьбы против мелкодисперсных частиц РМ 2.5, а также надлежащий контроль за утилизацией отходов и изменения климата.

Министры достигли понимания о том, что пластиковые отходы могут оказывать негативное воздействие на морскую экосистему и представляют собой проблему глобальных масштабов, причиной которой являются отходы на суше.