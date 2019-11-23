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  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Amazon подала в суд из-за решения Пентагона отдать Microsoft контракт на $10 млрд

CA-NEWS (CA) -  Компания Amazon.com Inc подала иск в Федеральный суд США, оспаривая решение Пентагона о заключении контракта на $10 млрд по созданию облачной инфраструктуры хранения данных с корпорацией Microsoft Corp. Иск был подан в пятницу, его содержание не разглашается из-за коммерческой тайны и конфиденциальной финансовой информации, передает "Ъ".

О намерении Amazon подать на Пентагон в суд стало известно на прошлой неделе. Тогда представители Amazon в своем заявлении утверждали, что принятие решения о контракте «сопровождалось ошибками и предвзятым отношением, поэтому необходимо, чтобы эти вопросы были рассмотрены и улажены».

Напомним, о решении оборонного ведомства отдать контракт Microsoft стало известно в конце октября. Amazon, участвовавший в тендере, считался главным претендентом на получение контракта. Американские СМИ связывали проигрыш Amazon с постоянной критикой со стороны президента США Дональда Трампа компании Джеффа Безоса. Как отмечает газета, весной 2019 года Amazon практически выиграл тендер, но Пентагон в последний момент передумал и решил пересмотреть сделку еще раз.

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