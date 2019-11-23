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  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр образования Казахстана предложил запретить уличные туалеты в школах

CA-NEWS (KZ) -  Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов на заседании Межведомственной комиссии по защите прав детей предложил закрыть уличные туалеты в школах страны, передает МИА Казинформ.

В Казахстане насчитывается 2352 школы с уличными туалетами. А наибольшее число открытых туалетов – в Туркестанской области – 60%, в Алматинской области – 54,6%, в ЗКО – 44%, в Кызылординской области и ВКО – 43% В этой связи министр предложил пересмотреть квалификационные требования к объектам образования. Об этом сообщ

«Не надо ждать, когда случится трагедия. Возможно, нам нужно пересмотреть наши квалификационные требования к объектам образования и обратиться к Минздраву по санитарным правилам и нормам, чтобы вообще, может быть, прописали бы, что уличных надворных туалетов вообще не должно быть. В таком случае местные исполнительные органы будут вынуждены, чтобы лицензия у школы была, чтобы школа продолжала свое существование, принимать действительно реальные меры», – подчеркнул А. Аймагамбетов.

Напомним, в Таразе неизвестный изнасиловал школьницу. когда она вышла в уличный туалет.

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