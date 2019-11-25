РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане мужчину засудили за многоженство

CA-NEWS (UZ) -  На днях житель Гиждуванского района Бухарской области был приговорен к одному году ограничения свободы за «многоженство».

Как сообщают местные СМИ, мужчина долгое время жил со своей семьей, имеет двух дочерей.

Несмотря на официальный брак, в 2016 году он решил жениться еще на одной женщине, которая живет в Самарканде, путем совершения религиозного обряда бракосочетания. Основной причиной стало то, что законная жена заболела и не смогла родить ему сына.

В 2018 году вторая жена родила ему сына. В ходе судебного процесса мужчина признал свою вину. Обвиняемый заявил, что несмотря на второй брак, он создал все необходимые условия для своей первой семьи, в том числе для своих дочерей.

Согласно статье 126 («Многоженство») Уголовного кодекса республики Узбекистан, суд ограничил ему свободу на один год.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане арестован бывший командующий караульными войсками МВД Дмитрий Пан
  • Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг выдвинулся в президенты США
  • В следующем году инспекторы МАГАТЭ побывают с проверками в Беларуси и Узбекистане
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×