Сотрудников МВД Туркменистана обязали похудеть

CA-NEWS (TM) - Сотрудники МВД Туркменистана в настоящее время проходят аттестацию. Как сообщают корреспонденты Азатлыка в Ашхабадае, Мары и Лебапе, одно из выдвигаемых требований касается веса сотрудников.

В частности, сотрудникам полиции сообщили, что разрешенный вес стражей правопорядка не должен превышать 100 килограммов.

"Проверка знаний и нормативы по физической подготовке, а также контроль веса сотрудников. Максимально разрешенный вес сотрудников не должен превышать сто килограммов", - сообщил 21 ноября корреспондент Азатлыка, со ссылкой на сотрудников полиции, прошедших аттестацию.

По словам сотрудников полиции, беседовавших с корреспондентами Азатлыка, требования были выдвинуты в жесткой форме. В частности, на корректировку веса полицейским дали месяц, объяснив это тем, что нынешний руководитель МВД "не любит толстых полицейских".

"В соответствии с устным распоряжением, сотрудников всех полицейских подразделений предупредили, что все, кто не сумеет похудеть до 25 декабря, несмотря на чины, будут вынуждены написать заявление об уходе", - сообщает корреспондент Азатлыка.

Как сообщает корреспондент Азатлыка в Мары, в связи с требованием похудеть, в настоящее время местные полицейские организованно осуществляют физические тренировки.

"На стадионе, расположенном на улице Ашхабад в Мары, каждый день можно увидеть, бегающих с целью похудеть, полицейских. Также они играют в футбол и волейбол в спортзале, расположенном с тыльной стороны прокуратуры и в спортзале во дворце "Ылхам". Похудеть было велено всем сотрудникам МВД Мары", - сообщает корреспондент Азатлыка в Мары.