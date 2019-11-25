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  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Младший сын экс-президента Монголии ушел в армию

CA-NEWS (MNG) -  Младший сын экс-президента Монголии Цахиагийн Элбэгдоржаушел в армию. Экс-президент поддерживает миротворческие операции Монголии во всем мире и приветствует прохождение военной службы своими детьми.

Ранее его второй сын Эрдэнэ шесть лет назад прошел военную службу в Южном Судане и участвовал в МООНЮС в миссии ООН. Врач по специальности, Э.Эрдэнэ, как и его 850 земляков получил за осуществление миссии добровольцев орден «За мир». Тогда вручал ему отец – президент Монголии. Факт поездки своего сына в марте 2013 года в составе миротворцев Ц.Элбэгдорж не афишировал.

На этот раз его младший сын пройдет военную службу.

-Это самый младший брат в армии, который призван в армии сегодня,- пишет сам Эрдэнэ на своей странице в соцсети. - Граница Монголии спокойна. За службу Монголии».

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