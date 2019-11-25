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  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии назначен новый председатель комиссии по финансовому регулированию

CA-NEWS (MNG) -  21 ноября парламент Монголии освободил от должности председателя Комиссии по финансовому регулированию (КФР) С.Даваасурэна.

22 ноября на своем пленарном заседании парламент поддержал назначение Б.Баярсайхана новым главой КФР. Окончив Национальный университет Монголии со степенью бакалавра в области экономики и Университет Индианы со степенью магистра в области управления государственными финансами, Д.Баярсайхан работал в Министерстве финансов, ООО «Тумэн Аюуш» и Всемирном банке Монголии.

До вступления в должность председателя КФР он занимал должность заместителя председателя КФР.

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