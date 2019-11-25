ООН призвал Таджикистан выплатить компенсацию двум жертвам жестокого обращения

CA-NEWS (TJ) - Комитет ООН по правам человека призвал правительство Таджикистана выплатить моральную компенсацию одному из своих граждан, ставшему жертвой плохого обращения, а также его жене за психологические страдания, и привлечь к ответственности лиц, нарушивших их права, передает Радио Озоди.



После рассмотрения индивидуальной жалобы Ильхома Исманова и его жены Зарины Наджмиддиновой Комитет пришел к выводу, что таджикские правоохранительные органы в ходе задержания, допроса и содержания Ильхома Исманова допустили многочисленные нарушения законности, в том числе норм международных правовых актов в области основных свобод и прав человека, к которым присоединился Таджикистан.

Дело Ильхома Исманова возвращает нас к событиям 9-летней давности, когда впервые в Таджикистане смертник совершил террористический акт, протаранив ворота регионального РУБОП в Худжанде и взорвал себя вместе с машиной. Это произошло 3 сентября 2010 года. В результате теракта тогда погибли 4 гражданских лиц, трое сотрудников РУБОП, были ранены 26 человек, в том числе 5 прохожих.

Заключение по результатам работы правовой группы Комитета ООН по правам человека было вынесено 9 ноября, а 24 ноября копия заключения оказалась в редакции Радио Озоди. После рассмотрения жалобы, а также официальных ответов властей Таджикистана эксперты ООН пришли к выводу, что в отношении потерпевших Ильхома Исманова и его жены Зарины Наджмиддиновой были допущены нарушения действующего законодательства.

Ильхом Исманов был задержан 3 ноября 2010 года по обвинению в организации преступного сообщества и причастности к теракту, и на основании выдвинутых обвинений он был приговорен к 8 годам лишения свободы.

По словам его адвоката, Ильхома Исманова задержали 3 ноября 2010 года в собственном доме и в течение 7 суток переводили из одного изолятора в другой, не предъявив никакого обвинения и не уведомив его ближайших родственников, как того требуют нормы таджикского УПК.

Помимо этого, ему отказали в праве на адвоката и сам факт его доставления в отдел милиции не был зарегистрирован в органах внутренних дел.

В заключении экспертов Комитета ООН говорится, что по делу Ильхома Исманова власти Таджикистана не соблюли положения 7 статьи Международного пакта о гражданских и политических правах, которая гласит, что «Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению».

В документе отмечается, что Ильхом Исманов рассказал адвокату, что «его подключали к электрическому току, наливали кипяток на голову, держали на открытом воздухе зимой полураздетым, и несмотря на жалобу на пытки в суде, судья не отреагировал на предполагаемый факт пыток». В книге «Сломанные судьбы, отнятые жизни», подготовленной в 2016 году Коалицией против пыток, приводится такой эпизод: «..пытки, по словам Ильхома, были изощренными – его били дубинками по пяткам, тряпкой перевязывали голову и затягивали сильно с двух сторон, да так, что от боли он терял сознание. И это продолжалось ежедневно…».

Радио Озоди в ходе подготовки материала не удалось связаться с адвокатом Ильхома Исманова и его супруги Татьяной Хатюхиной. Но в заключении Комитета отмечается, что неоднократные обращения потерпевшего в судебные инстанции Таджикистана для расследования заявления о пытках не дали результата. В настоящее время правоохранительные органы Таджикистана в ответ на запрос Комитета по этому делу сообщили, что сам Ильхом Исманов признал, что никто не подвергал его пыткам, но не смогли представить официального подтверждения этому.

Правоохранительные органы также признали, что в официальных документах указана не фактическая дата задержания Ильхома Исманова – 3 ноября, а 10 ноября, и двое сотрудников милиции, допустивших нарушение закона, получили наказание. Таким образом, отмечают эксперты ООН, Таджикистан нарушил положения 10 статьи МПГПП: «Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности».

Дело Ильхома Исманова находится также у рабочей группы Совета ООН по произвольным задержаниям. После тщательного рассмотрения данного кейса они призвали государство освободить потерпевшего, но власти Таджикистана потребовали от Ильхома Исманов признания вины и прошения о помиловании у главы государства. Хотя, по его словам, он не совершал ничего противозаконного и не признает себя виновным.

Комитет ООН заявил, что в ходе рассмотрения заявления потерпевших были установлены нарушения многих пунктов Международного пакта о гражданских и политических правах, и за несоблюдение прав Ильхома Исманова и психологические страдания его жены государство должно выплатить обоим денежную компенсацию.

Супруга Ильхома Исманова сообщила, что после того, как ее муж был похищен неизвестными, и несколько дней она ничего не знала о его судьбе,она испытала сильные душевные страдания и временами подумывала о самоубийстве. Комитет ООН по правам человека признал это психологическим страданием и заявил, что правительство должно выплатить Зарине Наджмиддиновой компенсацию за моральный вред.

Но Василка Санчин, одна из юристов Комитета, несмотря на единую позицию по ряду выводов Комитета, заявила, что в показаниях Зарины Наджмиддиновой есть некоторые расхождения. По ее словам, авторы жалобы не подвергли сомнению выводы властей о том, что Ильхом Исманов является членом группировки, совершившей теракт. Кроме того, муж Наджмиддиновой в прошлом отсидел 5 лет по обвинению в хулиганстве.

Василка Санчин отметила, что из этого следует, что в отношении Зарины Наджмиддиновой не применялись пытки или жестокое обращение.

Ильхом Исманов после освобождения в мае 2015 года вместе с семьей переехал в Россию. В ответе Комитета отмечается, что государство должно в течение 180 дней предоставить информацию о мерах, принятых для реализации соображений Комитета. Но ранее подобные решения Комитета ООН в отношении известного предпринимателя Зайда Саидова, адвоката Бузургмехра Ёрова, члена запрещенной ПИВТ Махмадали Хаита не были исполнены государством-участником.