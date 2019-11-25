Почему в Монголии злоупотребляют антибиотиками? - фармацевт из министерства здравоохранения

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CA-NEWS (MNG) - Поскольку в Монголии наступает зима, правительство ожидает высокую заболеваемость гриппом и потенциальное злоупотребление антибиотиками.

По мере увеличения случаев заболевания гриппом многие люди начинают принимать ненужные антибиотики, рассказывает Амаржаргал Чойжоо, старшая сотрудница отдела фармацевтических препаратов и медицинского оборудования министерства здравоохранения Монголии.

Врачи могут также назначать антибиотики пациентам с гриппом, чтобы помочь предотвратить вторичную бактериальную инфекцию, утверждает она.

Но грипп и холодное время года — не единственные виновники злоупотребления антибиотиками в стране. «Одним из ключевых факторов, которые способствуют чрезмерному употреблению антибиотиков в Монголии, является заболеваемость населения», - сказала Ч.Амаржаргал по электронной почте.

В то время как в Монголии наблюдается рост числа неинфекционных заболеваний, инфекционные заболевания, такие как инфекции дыхательных путей и мочеполовых путей, остаются одними из основных причин заболеваемости в стране.

Использование антибиотиков в Монголии было самым высоким среди 65 стран и областей, включенных в отчет ВОЗ по эпиднадзору в 2018 году, — 64,4 определяли суточную дозу на 1000 человек населения, хотя Ч.Амаржаргал сказала, что данные старые, основанные на данных 2015 года. Более недавнее исследование в 2019 году показало, что суточная доза потребления антибиотиков на 1000 человек населения снизилась на 21,3%, до 50,7 в 2018 году, сказала она. Она объясняет это общенациональной государственной кампанией «антибиотики только по рецепту».

Монголия в настоящее время имеет многосекторальный план действий до 2020 года по борьбе с УПП, и он реализуется при поддержке ВОЗ, АБР и Продовольственной и сельскохозяйственной организации.

«Монголия — большая страна с низкой плотностью населения и огромным поголовьем скота. Это создает проблемы для охвата децентрализованных учреждений, а также для обеспечения соблюдения правил разумного использования антибиотиков во всех секторах », - сказала она.