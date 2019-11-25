В Узбекистане водитель, снявший на телефон конфликт с гаишниками, неожиданно скончался на трассе

CA-NEWS (UZ) - 31-летний Насимжон Халиков, приехавший на своем автомобиле из Самарканда в Каракалпакстан, чтобы забрать своего друга с узбекско-казахской границы, не вернулся домой живым.

О подробностях загадочной смерти уроженца Самарканда Насимжона Халикова рассказал один из товарищей, передает centralasian.org.

В Казахстане у нашего друга Отабека, который возвращался из России, сломался автомобиль. Он позвонил Насимжону и попросил забрать его с границы с Каракалпакстаном. Мы поехали на границу на моей «Ласетти». Когда возвращались обратно вместе с Отабеком и еще одним пассажиром из Кашкадарьи, ночью мой автомобиль остановили кунградские гаишник", – говорит водитель из Самарканда Сайдулло Уринов.

По его словам, инцидент произошел в 11 часов ночи на международной магистрали. "Было очень темно, вокруг степь, неожиданно по дороге мой автомобиль остановили 8 инспекторов, сидевшие на четырех машинах. Я сам был за рулем автомобиля. Когда вышел из машины, один из инспекторов говорит мне: «У тебя свечка сгорела, составим протокол, ты должен заплатить штраф». В это время Отабек вышел из машины и говорит гаишникам: «Даже казахстанские гаишники не такие бессовестные как вы. Отпустите его». В результате, между нами и гаишниками произошел конфликт, эти гаишники оскорбили нас, обозвав «баранами». Насимжон вышел из машины и начал снимать происходящее на свой мобильный телефон. Один из гаишников хотел отобрать его телефон, но Насимжон начал убегать от него. Двое гаишников пешком погнались за Насимжоном, еще двое – на машине. Отабек тоже хотел побежать за ними, но гаишники избили его и заперли его в своей машине. Они и мне загородили дорогу, не позволив побежать за Насимжоном, – говорит Сайдулло Уринов.

Очевидцы произошедшего говорят, что спустя двадцать минут инспекторы дорожно-патрульной службы, ​насильно удерживавшие водителя и пассажиров «Ласетти»​, неожиданно сели в свой служебный автомобиль и скрылись с места происшествия. Собеседники говорят, что после этого бросились искать​ Насимжона, пройдя около 500 метров они натолкнулись на его труп.

– Когда мы пришли, Насимжон лежал на земле, он был уже мертв. Его лоб и шапка были в крови. Над ними стояли врачи «скорой» с выключенными фарами и те гаишники, которые чуть ранее остановили нашу машину. Они забрали нас и удерживали двое суток. Тело Насимжона на следующий день отправили на такси в Самарканд. Они забрали его мобильный телефон и удалили все видеозаписи, – говорит один из очевидцев.

Согласно результатам предварительной судебно-медицинской экспертизы, Насимжон Халиков скончался из-за нехватки кислорода сердцу во время бега. Однако товарищи Насимжона Халикова утверждают, что 31-летний парень был абсолютно здоров. Они не верят результатам официальной судмедэкспертизы.

– Мы уже подали заявление в прокуратуру Нурабадского района Самаркандской области. Перед похоронами в Самарканде провели повторную экспертизу, говорят, что ее отправили в республику. Ответа пока нет. Во время дачи показаний в прокуратуре Нурабадского района мы заявили, что кунградские гаишники забили до смерти Насимжона. Однако прокуроры не верят нашим словам и спрашивают: «А вы своими глазами видели, как это происходило?» Вначале в прокуратуре Кунградского района нас пытались запугать, заявляя, что мы сами убили Насимжона и бросили его по дороге. Но после они и сами поняли, что это открытый шантаж и прекратили запугивать нас, – говорит Сайдулло Уринов.

В ОВД Кунградского района Каракалпакстана не стали отрицать произошедшее, добавив, что расследованием смерти уроженца Самарканда Насимжона Халикова занимается прокуратура.