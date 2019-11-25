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  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МВД Узбекистана разыскало мужчину, заказавшего рекламу наркотиков на баннере

CA-NEWS (UZ) -  На сайте Главного управления внутренних дел Ташкента сообщается, что заказчиком баннера со скрытой рекламой наркотических средств и их аналогов, является житель Самарканда.

Как сообщает ГУВД, мужчина пояснил, что получил заказ через интернет от блогера из России, деньги ему были перечислены на банковскую карту. Причем, он получил от блогера уже готовый к распечатке дизайн баннера также через интернет.

Помимо Ташкента, аналогичный баннер был размещен по заказу С. Х. и на территории города Самарканда.

В результате проверки, проведенной ГУВД, было установлено, что заказ на размещение баннера на территории Яшнабадского района получил и выполнил 48-летний Ш. Ш. Заказчиком выступил житель Самаркандской области 29-летний С. Х., являющийся руководителем фирмы, которая занимается изготовлением наружной рекламы.

Как сообщили местные СМИ, журналист из Ташкента Мухаммадшариф Маматкулов обратил внимание на рекламу и обратился к правоохранительным органам. Когда журналисты редакции протестировали QR-код, было подтверждено, что код ведёт на сайт в домене .ru, где продаются стимуляторы, эйфоретики, наркотические вещества и каннабиноиды.

Журналист Мухаммадшариф Маматкулов написал на своей странице в Facebook, что сообщил в ГУВД, потому что уже встречал ранее подобный QR-код с рекламой сайтов наркотиков в Казахстане.

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