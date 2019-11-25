Ержан Максим из Казахстана занял второе место на «Детском Евровидении» (видео)

CA-NEWS (KZ) - 12-летний казахстанский певец Ержан Максим занял второе место на международном песенном конкурсе «Детском Евровидении - 2019» (Junior Eurovision 2019) в польском Гливице.

По результатам голосования профессионального жюри и зрителей Ержан набрал 227 баллов.

Виктория Габор из Польши с песней «Superhero» второй год подряд принесла победу своей стране, набрав максимальное количество баллов по результатам интернет-голосования.

Третье место заняла представительница Испании Мелани Гарсия. Всего в финале приняли участие 19 исполнителей.