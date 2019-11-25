Хабиб Нурмагомедов готов намерен провести бой в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что согласился бы на проведение боя в Узбекистане. По словам Нурмагомедова, он готов рассмотреть такую возможность, если UFC проведёт турнир в этой стране. Недавно Нурмагомедов побывал в Узбекистане, передает Sport.ru.



"Этот турнир станет трамплином для узбекских спортсменов. В течение четырёх-пяти лет узбекские смешанные единоборства покажут себя в UFC.

Я не против провести бой в Узбекистане. "Хумо Арена" идеальна для UFC. Если бы Федерация ММА Узбекистана договорилась с UFC, я бы здесь подрался", — приводит слова Хабиба Нурмагомедова Kun.uz.

Нурмагомедов посетил Ташкент, где проходил турнир ММА Gorilla Fight Championship. На турнире вытупал двоюродный брат Хабиба, Умар Нурмагомедов. Он победил аргентинца Брайана Гонсалеса.