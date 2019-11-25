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  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе пройдет монголо-индонезийская бизнес-встреча

CA-NEWS (MNG) -  Сегодня, 25 ноября, сотрудничество в области горнорудной отрасли, энергетики и туризма между монгольскими и индонезийскими предпринимателями станет ключевой темой монголо-индонезийской бизнес-встречи, которая пройдёт в гостинице Шангри-Ла.

Для участия в этом мероприятии в столицу начали прибывать делегаты индонезийских компаний, осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства, пищевой, фармацевтической, текстильной и швейной промышленности.

Цель деловой встречи – укрепление сотрудничества между предпринимателями двух стран и поиск новых возможностей для бизнеса.

Организаторами предстоящей бизнес-встречи являются посольство Индонезии в Пекине и Национальная Торгово-промышленная палата Монголии.

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