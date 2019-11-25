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  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан предложил в 2020 году провести заседание МПА СНГ в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  Председатель Сената Олий Мажлиса парламента Узбекистана Танзила Нарбаева во время участия в заседании Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ в Санкт-Петербурге предложила провести следующее заседание в Узбекистане.

Это будет уже 51-е собрание парламентской аудитории Содружества Независимых Государств, сообщает информационная служба верхней палаты страны.

С учетом основных приоритетов обусловленных Узбекской стороной на саммите СНГ в Ашхабаде прошедшем в октябре этого года, сказала в своем выступлении спикер, Узбекистан готовится принять председательство в Содружестве в 2020 году, и провести очередной саммит СНГ. Уже отработана концептуальная целостность председательства, утверждена программа и план ее реализации.

Практические действия этих приоритетов включают в себя активную и плодотворную взаимную деятельность на платформе МПА СНГ. Совокупляя эти обстоятельства Танзила Нарбаева предложила провести заседание МПА в Узбекистане в ракурсе председательства Узбекского государства в СНГ.

Члены МПА СНГ: парламенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана, Российской Федерации, Украины, Узбекистана. МПА СНГ — это уникальный институт для достижения целей, имеющихся у парламентов каждого государства участника Содружества. Основное направление, это обеспечение безопасности, устойчивое развитие и процветание народов, подчеркнула глава парламента.

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