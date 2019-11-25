АБР выделил $10 млн на развитие туризма в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Азиатский банк развития (АБР) одобрил грант в размере $10 млн. для оказания поддержки Таджикистану в развитии туризма в стране. Этот проект является первым проектом АБР в сфере туризма Таджикистана, сообщает представительство АБР в РТ.

«Таджикистан имеет большие преимущества для развития туризма, учитывая его красивый горный ландшафт, природные богатства, а также культурные и исторические связи с древним Шелковым путем и даже более ранними эпохами», - отметил руководитель отдела АБР по администрированию проектов в Таджикистане Раза Фаррух. - Но туристический потенциал страны остается неиспользованным. Благодаря этому проекту мы переместим усилия правительства по развитию туристического сектора на новый уровень».

В рамках проекта будет подготовлен комплексный план развития туризма, включая анализ спроса на рынке и составление карт навыков, а также укрепление институционального потенциала в секторе.