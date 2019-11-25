Девушка из Таджикистана приняла участие в обряде экзорцизма в Новосибирске

CA-NEWS (TJ) - Молодая девушка Фатима из Таджикистана оказалась участницей обряда мусульманского экзорцизма в одной из подсобок Новосибирска. Процесс снял на ролик и выложил в интернет ее земляк Дилшодбек Махсудов. Сначала мужчина сел напротив девушки и начал читать молитвы, взяв ее за руки. Фатима сначала хрипит не своим голосом, а на других небольших видео начинает разговаривать с экзорцистом, передает Комсомольская Правда.

— Я хочу здесь жить. Я хочу здесь жить. Она боится вообще. Я приду, когда она намаз читает. Я приду, когда она спит. Я ради нее не сплю, мучаю много, — говорит Фатима.

«Дъявол» сначала ведет разговор на ломанном русском, потом переходит на таджикский. «Дух» говорит, что провоцирует боли в спине девушки, из-за чего у нее болит все тело.

Дилшодбек угрожает «шайтану», читает молитвы, изгоняя его из тела Фатимы. В итоге девушку тошнит.