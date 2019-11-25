РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Алтайский край увеличит объем экспорта в Монголию 

CA-NEWS (MNG) -  На днях состоялась встреча алтайской делегации в министерстве продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии. На ней чиновники Алтайского края обсудили развитие аграрно-промышленного комплекса с зарубежными коллегами.

Увеличение поставок алтайской продукции в Монголию — главный вопрос, который рассмотрели на встрече, — рассказали в пресс-службе Алтайского края.

«По ряду позиций хотелось бы расширить наше сотрудничество. Так, начиная с 2016 года между Алтайским краем и Монголией ведется работа по поставкам племенного скота и биопродукции. На территории нашего региона работают 59 племрепродукторов мясного и молочного направления продуктивности. Хотелось бы усилить работу в этом направлении, в частности по овцеводству и коневодству», — пояснил зампредседателя правительства региона Александр Лукьянов.

Как сообщает «МК на Алтае», он добавил, что в Монголию поступает множество товаров из Алтайского края. Например, в прошлом году объем поставок составил более 14 тысяч долларов США.

Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии господин Улаан поблагодарил представителей Алтайского края за встречу. Он выразил готовность о более плодотворном сотрудничестве, поскольку Монголия заинтересована в поставках биопродукции, сельхозтехники, новых сортов семян и многого другого.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Таджикистане каждый месяц распадаются 1 тыс. семей
  • Четырехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Петропавловске
  • В следующем году инспекторы МАГАТЭ побывают с проверками в Беларуси и Узбекистане
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×