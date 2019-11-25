Алтайский край увеличит объем экспорта в Монголию

CA-NEWS (MNG) - На днях состоялась встреча алтайской делегации в министерстве продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии. На ней чиновники Алтайского края обсудили развитие аграрно-промышленного комплекса с зарубежными коллегами.

Увеличение поставок алтайской продукции в Монголию — главный вопрос, который рассмотрели на встрече, — рассказали в пресс-службе Алтайского края.

«По ряду позиций хотелось бы расширить наше сотрудничество. Так, начиная с 2016 года между Алтайским краем и Монголией ведется работа по поставкам племенного скота и биопродукции. На территории нашего региона работают 59 племрепродукторов мясного и молочного направления продуктивности. Хотелось бы усилить работу в этом направлении, в частности по овцеводству и коневодству», — пояснил зампредседателя правительства региона Александр Лукьянов.

Как сообщает «МК на Алтае», он добавил, что в Монголию поступает множество товаров из Алтайского края. Например, в прошлом году объем поставок составил более 14 тысяч долларов США.

Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии господин Улаан поблагодарил представителей Алтайского края за встречу. Он выразил готовность о более плодотворном сотрудничестве, поскольку Монголия заинтересована в поставках биопродукции, сельхозтехники, новых сортов семян и многого другого.