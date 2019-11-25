В Туркменистане осудили мужчину с язвой желудка за уклонение от призыва на службу

CA-NEWS (TM) - Городской суд Байрамали в Марыйском велаяте Туркменистана вынес трехлетний приговор Сердару Довлетову за уклонение от призыва на военную службу обманным путем, сообщает «Форум 18».

Следствие посчитало, что 26-летний молодой человек, причисляющий себя к религиозной организации «Свидетели Иеговы», в мае 2019 года намеренно выпрыгнул из окна второго этажа областного военкомата, нанеся тем самым ущерб своему здоровью, чтобы не служить в армии. Однако источники «Форум 18» заявили, что мужчина был вынужден пойти на это, так как служить ему нельзя не только по религиозным убеждениям, но и из-за язвы желудка. О последнем на суде свидетельствовали три врача, заявив, что подсудимому требуется серьезный медицинский контроль и уход.

На основании своей болезни С. Довлетов до сих пор получал отсрочки от армии, но в мае ему ее не дали – работники военкомата пытались насильно забрать его в армию из-за чего он и выпрыгнул из окна и получил перелом пятки. Тогда его поместили в больницу, а потом разрешили продолжить лечение дома. В октябре же вместо очередной повестки Довлетову уже вручили копию обвинительного заключения – якобы призывник, не найдя больше иных причин избежать службы в армии, сослался на свои религиозные убеждения.

Судья Аннамурат Сарыев был озадачен: язва желудка по закону является основанием для отсрочки; перед ним стоят три врача и свидетельствуют о том, что у подсудимого имеется это заболевание. Судья перенес заседание на следующий день и собрал всех вновь, чтобы вынести вердикт: три года колонии общего режима. На это решение подана апелляция в Марыйский областной суд, в данный момент С. Довлетов находится в следственном изоляторе.

«Форум 18» отмечает, что с вынесением этого приговора число известных отказников от армии по религиозным убеждениям, находящихся в заключении, составило 10 человек. Международное сообщество критикует Туркменистан за уголовное преследование людей, отказывающихся служить в армии по религиозным мотивам. В качестве выхода из ситуации властям предлагается продумать альтернативную службу, не предусматривающую обращения срочников – свидетелей Иеговы с любым видом оружия.

Туркменистан испытывает острую нехватку призывников. В конце апреля turkmen.news сообщал о том, что на службу забирают всех подряд: студентов зарубежных вузов, приехавших на каникулы домой и по закону имеющих право на отсрочку, а также молодых людей, имевших отсрочку по состоянию здоровья и медицинским показаниям.