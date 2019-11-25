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  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Литве издали пособие по казахской игре тогызкумалак на литовском языке

CA-NEWS (KZ) -  22 ноября посольством Казахстана в Литве совместно со Всемирной федерацией тогызкумалак было представлено первое методическое пособие по казахской национальной игре тогызкумалак на литовском языке, отпечатанное издательством «ŽARA». Презентация пособия и игры прошла в рамках 9-ой образовательной и инновационной выставки «Школа 2019» в г.Вильнюс, сообщает пресс-служба МИД РК.

Как отметил посол Казахстана в Литве Виктор Темирбаев, данная интеллектуальная игра набирает популярность в Балтийском регионе. В 2018 году Посольство совместно со Всемирной федерацией тогызкумалак представили игру в Латвии, а уже в 2019 году латышские игроки приняли участие в Чемпионате мира по тогызкумалак в Стамбуле.

В Литве знакомство с казахской национальной игрой состоялось в 2019 году и весной уже были проведены первые соревнования среди учеников литовских школ. Казахстанский дипломат выразил уверенность, что с помощью пособия, электронная версия которого будет доступна на сайте Посольства, удастся охватить большее количество желающих научиться «алгебре кочевников» по всей Литве.

Пособие на литовском языке издано в рамках подготовки к предстоящему в 2020 году празднованию 175-летнего юбилея великого казахского мыслителя Абая Кунанбая. Известно, что Абай считался большим мастером этой стратегической игры. В январе следующего года Посольство планирует провести в Вильнюсе очередные соревнования по тогызкумалак, посвященные 175-летию великого Абая.

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