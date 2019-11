Певцы Dr Alban и Haddaway приедут в Монголию

CA-NEWS (MNG) - Доктор Албан (Dr. Alban, наст. имя Албан Узома Нвапа) — шведский музыкант нигерийского происхождения, владелец собственной звукозаписывающей студии Dr. Records. и Нестор Александр Хэддавэй (Nestor Alexander Haddaway), более известный просто как Хэддавэй (Haddaway), — англоязычный поп-музыкант приедут в Монголию.

Албан Нвапа начал профессионально заниматься музыкой в возрасте 23 лет. Нвапа не собирался становиться музыкантом: он учился в университете на стоматолога. Поначалу музыка для Албана была просто хобби, а потом уже стала средством к существованию. Для того чтобы оплатить учёбу в университете, он устраивается в качестве диджея в популярный ночной клуб Стокгольма под названием «Alphabet Street». Через некоторое время его имя становится известным среди любителей клубной музыки Швеции. Позже Албан заканчивает университет и устраивается на работу в качестве практикующего стоматолога, но увлечение клубной музыкой не забыто: по вечерам он продолжает подрабатывать в ночном клубе.

ворчество Dr. Alban оказало влияние и на творчество других исполнителей. Так, например, мелодия из «Reggae gone ragga» отчётливо слышна в песне «Саня-пионер» группы «Красная плесень», а песня «Синие розы» группы «Freguenz» является почти что кавером на песню «Long time ago».

Доктор Албан является родным дядей Рикарды Вэльткен — одной из участниц немецкой поп-хип-хоп-группы Tic Tac Toe.

Нестор Александр Хаддавэй родился 9 января 1965 года в Тринидаде в семье нидерландского океанографа и тринидадской медсестры. После развода родителей в начале 1970 года с отцом переехал в Европу. Окончив начальную школу-интернат в возрасте 9 лет он переехал в Соединенные Штаты к матери.

Самый большой успех выпал в 1993 году после встречи с Тони Хендриком, известным музыкальным продюсером из Coconut Records (A La Carte, Bad Boys Blue, Xanadu, Silent Circle, Londonbeat). Дебютный сингл «What Is Love» (1993) занял первое место в чартах практически всех стран Европы, Азии, Северной и Латинской Америки. Последовавшие синглы «Life», «I Miss You» и «Rock My Heart» закрепили за Haddaway славу одного из самых популярных евродэнс-исполнителей. Дебютный альбом Хаддавэя был назван порталом Allmusic «одним из лучших танцевальных альбомов первой половины 90-ых».

Во второй половине 90-ых интерес к исполнителю стал постепенно угасать. После выпуска третьего альбома Let’s Do It Now (1998) Haddaway оставил Coconut Records, но, выпустив 2 диска на других рекорд-лейблах My Face (2001) и Love Makes (2002), музыкант вновь вернулся к своим первым продюсерам — Тони Хендрику и Карин Хартманн.

Интересным напоминанием миру о его творчестве стал фильм «Night at the Roxbury», снятый студией CBS «Субботним вечером в прямом эфире» в 1999 году, в котором композиция «What Is Love» используется как центральная тема.