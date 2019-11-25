Глава МИД Туркменистана провёл ряд встреч в Дубае и Абу-Даби

CA-NEWS (TM) - 23 ноября в Дубае состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с Государственным министром международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Рим бинт Ибрагим Аль Хашими, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.



В ходе встречи министры обсудили развитие туркмено-эмиратских связей, включая торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие. Была отмечена схожесть позиций по международным вопросам и взаимная поддержка инициатив в многосторонних форматах. Стороны также отметили значимость предстоящей международной выставки «ЭКСПО-2020», в которой Туркменистан намеревается принять участие.

24 ноября в Абу-Даби состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана с заместителем премьер министра, министром президентских дел ОАЭ Шейхом Мансуром бин Зайед Аль Нахайяном.

В ходе переговоров стороны отметили высокий уровень сотрудничества между двумя странами. Было отмечено, что взаимные визиты глав государств придают важный импульс упрочнению туркмено-эмиратских связей. Стороны также отметили эффективность торгово-экономических отношений и подчеркнули необходимость обмена опытом в области высоких технологий, градостроительства, транспорта и связи.

Затем состоялась встреча с государственным министром иностранных дел ОАЭ Анваром Мохаммедом Гаргашем.

Подчеркнув значимость открытия Генерального консульства Туркменистана в ОАЭ, министры затронули ключевые аспекты двусторонней повестки дня. Отдельно обсуждалось взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран, включая проведение регулярных политических консультаций. Также были рассмотрены вопросы расширения связей в области энергетики, транспорта, образования, спорта и туризма.