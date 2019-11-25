В Токио состоялась встреча императора Нарухито и Папы Франциска

CA-NEWS (CA) - В понедельник, 25 ноября, в Императорском дворце в Токио состоялась встреча императора Нарухито с Папой Римским Франциском, прибывшим с визитом в Японию, передает NHK.



Глава Римско-католической церкви прибыл на территорию дворца через главные ворота незадолго до одиннадцати утра. При проезде через мост Нидзюбаси его сопровождал полицейский эскорт из автомобилей и мотоциклов.

Император приветствовал понтифика на южном крыльце. Они с улыбкой обменялись рукопожатием.

Это первая встреча императора с Папой Франциском. В 1984 году, когда будущий император учился в Великобритании, он встречался в Ватикане с Папой Иоанном Павлом II.

Беседа в зале для аудиенций Такэ-но-ма продолжалась около 20 минут.

По окончании встречи император попрощался с понтификом на южном крыльце и махал ему рукой, пока папский автомобиль не скрылся из вида.