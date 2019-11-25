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  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На местных выборах в Гонконге победила оппозиция

CA-NEWS (CA) -  Кандидаты от оппозиционных движений и партий в Гонконге одержали победу на прошедших в воскресенье, 24 ноября, выборах в районные советы депутатов 18 округов Гонконга, передает BBC.

Как следует из предварительных результатов, сторонники демократических сил получают 278 мест из 452. Поправительственный блок ранее контролировал около 75% место в местных советах.

Явка на первых выборах после начала массовых протестов составила 71%, количество проголосовавших оценивается в 2,9 млн человек. На прошлых выборах, в 2015 году явка была на уровне 47%.

Депутаты районных советов занимаются локальными вопросами, однако они контролируют 117 из 1200 мест в коллегии выборщиков, которая избирает главу администрации Гонконга.

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