На местных выборах в Гонконге победила оппозиция

CA-NEWS (CA) - Кандидаты от оппозиционных движений и партий в Гонконге одержали победу на прошедших в воскресенье, 24 ноября, выборах в районные советы депутатов 18 округов Гонконга, передает BBC.



Как следует из предварительных результатов, сторонники демократических сил получают 278 мест из 452. Поправительственный блок ранее контролировал около 75% место в местных советах.

Явка на первых выборах после начала массовых протестов составила 71%, количество проголосовавших оценивается в 2,9 млн человек. На прошлых выборах, в 2015 году явка была на уровне 47%.

Депутаты районных советов занимаются локальными вопросами, однако они контролируют 117 из 1200 мест в коллегии выборщиков, которая избирает главу администрации Гонконга.