В Конго самолет с пассажирами врезался в дома города Гома (видео)

CA-NEWS (CA) - Самолет с 16 пассажирами и двумя членами экипажа 24 ноября врезался в дома города Гома на востоке Конго. Об этом сообщают в социальных сетях.

DR Congo: Firefighters and rescuers comb through debris of crashed plane pic.twitter.com/OEY1De9B48

Сразу после взлета у лайнера отказал двигатель, и он рухнул на жилые дома. После падения самолет загорелся, среди погибших есть жильцы домов. По предварительным данным, погибли 27 человек.

Deadly plane crash over a residential area in the Democratic Republic of the Congo pic.twitter.com/pjSjcJNrQQ — Anon Candanga (@anon_candanga) November 24, 2019