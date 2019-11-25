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  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Конго самолет с пассажирами врезался в дома города Гома (видео)

CA-NEWS (CA) -  Самолет с 16 пассажирами и двумя членами экипажа 24 ноября врезался в дома города Гома на востоке Конго. Об этом сообщают в социальных сетях.

Сразу после взлета у лайнера отказал двигатель, и он рухнул на жилые дома. После падения самолет загорелся, среди погибших есть жильцы домов. По предварительным данным, погибли 27 человек.

Самолет Dornier-228 принадлежал частному перевозчику Busy Bee. Он должен был лететь в город Бени, расположенный в 350 километрах на север от Гомы.

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