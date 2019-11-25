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  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Два мусороперерабатывающих завода построят в Алматинской области

CA-NEWS (KZ) -  В Алматинской области строительство 2-х мусороперерабатывающих заводов планируют начать уже в марте, сообщает «Хабар 24».

Разработаны технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация. Выделены земельные участки в Илийском районе. Он находится рядом с Алматы и страдает от избытка твердо-бытовых отходов, завозимых из мегаполиса. Один из заводов планируют построить на средства казахстанско-испанской компании. Он будет перерабатывать 100 тысяч тонн органических отходов в год. Второй объект, мощностью 19 кубических метров ТБО в день, будут возводить отечественные инвесторы. Из переработанных отходов планируют производить газ и электроэнергию.

- Оба завода будут построены в течение следующего года. Сырья для них более чем достаточно. У нас в регионе уже накопилось около 10 миллионов тонн мусора. Ежегодно свалки пополняются еще примерно на миллион тонн, - сообщил Данияр Искаков, руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ.

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